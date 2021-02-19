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Принц Гарри и Меган окончательно вышли из королевской семьи

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган решили окончательно отказаться от статуса активных членов британской королевской семьи и от сопутствующих королевских обязанностей, сообщила пресс-служба Букингемского дворца. Как сообщает BBC News, Гарри подтвердил это в разговоре с бабушкой, королевой Елизаветой II.

Во дворце признали, что "опечалены этим решением", но заверили, что принц и принцесса останутся "родными и любимыми".

В пресс-службе добавили, что почетные военные назначения пары и благотворительные, спортивные и образовательные проекты, которым они покровительствовали в качестве членов королевской семьи, вернутся Елизавете II.

Представитель герцогов Сассекских сообщил, что они не отказываются от служения Великобритании и готовы продолжать поддерживать патронируемые ими организации вне зависимости от статуса.

Гарри, младший сын принца Уэльского Чарльза в ноябре 2017 года обручился с американской разведенной актрисой Меган Маркл. Их свадьба состоялась в Виндзоре 19 мая 2018 года. Год спустя у них родился сын Арчи.

В 2020 году Гарри с женой объявили, что по договоренности с королевской семьей отказались от исполнения официальных королевских обязанностей, лишились права на титул "Их королевские высочества" и права на бренд SussexRoyal. Они это сделали для обретения финансовой независимости. Это решение вступило в силу в марте 2020 года. У принца было право в течение года передумать.

Вскоре они переехали в Канаду, а затем в США. Недавно они объявили, что ждут второго ребенка. О дальнейших планах они собираются рассказать Опре Уинфри.

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Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри и его супруга Меган Маркл с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке
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