Инженеры NASA разработали принципиально новую модель аппаратов ИВЛ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии разработали принципиально новую модель аппаратов ИВЛ.

В NASA пояснили, что их аппараты легче собирать, чем другие модели. Кроме того, для сборки требуется меньше деталей, а обслуживание аппаратов - проще.

Новая модель предназначена, в частности, для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, находящихся в наиболее тяжелом состоянии.

Изобретение NASA уже получило разрешение на использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отмечают американские СМИ.

По данным сайта Worldometers, в США выявлено более 1,1 млн случаев COVID-19, выздоровели свыше 161 тыс. человек, скончались более 65 тыс. пациентов.