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Российских военных не пустили в боснийский Мостар для дезинфекции больницы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Прибытие группы российских военных медиков в боснийский город Мостар для проведения дезинфекции клиники от коронавируса откладывается, сообщила журналистам пресс-секретарь клинической больницы местного университета Адрияна Панджа.

"Прибытие отложено в связи с процедурными проблемами. Мы запросили помощь российской группы, основываясь на положительном опыте, о котором мы узнали (от коллег) в Университетском клиническом центре Баня-Луки (республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины), где российская группа провела дезинфекцию десять дней назад", - сказала она.

Ранее министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич после консультаций в министерстве обороны направил пограничной полиции распоряжение не пропускать российских специалистов. Запрос из Мостара передан на рассмотрение президиума Боснии и Герцеговины - коллективного органа высшей исполнительной власти страны, в который входит по одному представителю от боснийцев-мусульман, хорватов-католиков и православных сербов.

Российская группа специалистов под руководством генерала Михаила Чернышова, который в апреле руководил работами по дезинфекции объектов в Сербии, должна была прибыть в Мостар в пятницу.

1 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные специалисты по приглашению местных властей вновь прибудут в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с коронавирусом.

Босния и Герцеговина разделена на две части федерации - энтитета - Республику Сербскую и Федерацию Босния и Герцеговина. Российские военные уже оказывали помощь властям Республики Сербской в борьбе с эпидемией. Сводный отряд находился на территории региона с 9 по 23 апреля.

В начале апреля Минобороны России сообщило о прибытии в Сербию 11 самолетов из России с военными эпидемиологами и оборудованием. В страну доставлены 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Босния и Герцеговина коронавирус

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