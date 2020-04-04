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Российские военные обучат сербских медиков лечению пациентов с COVID-19

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Прибывших в Сербию российских военных привлекут к обучению местных медиков, занимающихся лечением пациентов с COVID-19, сообщили в Минобороны РФ.

"Врачебно-сестринские бригады планируется также привлечь к организации лечения и карантинных мероприятий.

Специалистов радиационной, химической и биологической защиты и еще одну бригаду медиков планируется направить в военный городок Бачка Тополо, где изолированы сербские военнослужащие, контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией. Две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация, еще пять будут направлены в города Ниш, Кикинда, Валево, Чуприя.

Двум группам специалистов предстоит провести работу в клинике акушерства и гинекологии "Народный фронт" и медицинском клиническом центре имени "Драгина Мишевича" в Белграде, добавили в Минобороны.

Ранее в субботу в Минобороны сообщили о прибытии 11 рейсов из России с военными эпидемиологами и оборудованием. В Сербию доставлены 87 военнослужащих Минобороны РФ, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Сербия Минобороны РФ

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