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Пожары в Чернобыльской зоне локализованы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников, травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в воскресенье.

"По состоянию на 7 ч. 3 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках, пройденных огнем. К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС - 113 человек личного состава и 29 единиц техники", - говорится в сообщении, на официальном сайте.

По информации ведомства, пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

Украина Чернобыль

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