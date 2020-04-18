Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 18.04В России 36 793+4 785В мире 2 240 191+87 544

Мэрия Киева посоветовала горожанам не открывать окна из-за дыма от пожаров

Мэрия Киева посоветовала горожанам не открывать окна из-за дыма от пожаров
Приложение, отслеживающее загрязнение воздуха. Киев
Фото: Reuters

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Киеве и в Киевской области за минувшие сутки зафиксировано 37 возгораний травы и торфяников, из-за чего в воздухе украинской столицы превышено содержание продуктов горения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), горожанам не следует выходить на улицу без необходимости, необходимо держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Сообщается, что превышено содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.

Между тем в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение пожаров на территории пяти лесничеств.

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заверил, что радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений. Он подчеркнул, что загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС

6
Украина Киев

Новости по теме

Новости

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко по российским тестам на COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,24 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 18 апреля

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс.

Американские компании считают более вероятным разъединение экономик США и КНР

Трамп заявил о лидерстве Китая по числу летальных исходов от COVID-19

В США оценили будущие потери от COVID-19 примерно в 60 тыс. человек

Fox News узнал о полномасштабном расследовании США уханьской лаборатории

Fox News узнал о полномасштабном расследовании США уханьской лаборатории

Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях пандемии

Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');