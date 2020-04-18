Мэрия Киева посоветовала горожанам не открывать окна из-за дыма от пожаров

Приложение, отслеживающее загрязнение воздуха. Киев Фото: Reuters

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Киеве и в Киевской области за минувшие сутки зафиксировано 37 возгораний травы и торфяников, из-за чего в воздухе украинской столицы превышено содержание продуктов горения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), горожанам не следует выходить на улицу без необходимости, необходимо держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Сообщается, что превышено содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.

Между тем в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение пожаров на территории пяти лесничеств.

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заверил, что радиационный фон в Зоне отчуждения ЧАЭС, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений. Он подчеркнул, что загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.