В Дели алкогольные магазины закрылись в первый день работы из-за огромных очередей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Дели пришлось снова закрыть некоторые алкогольные магазины спустя всего несколько часов после того, как они возобновили работу впервые с 24 марта. Причиной тому стали большие очереди, сообщает в понедельник BBC News.

Канал отмечает, что ранее индийские штаты призывали снять запрет на торговлю алкоголем, так как она обеспечивает большие поступления в бюджет. Однако в понедельник в сети появились видео с огромными очередями к магазинам: люди выстраивались в большие цепочки, не соблюдая дистанцию.

Проблемы возникли не только в Дели, но и в других регионах, например, в штате Карнатака, где местные жители занимали место в очереди за алкоголем с раннего утра.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Индии зарегистрированы 42 670 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1 395 человек.