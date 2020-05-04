Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 04.05В России 145 268+10 581В мире 3 506 729+79 386

Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о внесении изменений в Конституцию

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Печерский районный суд города Киева в понедельник избрал экс-президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде заочного ареста по делу о внесении изменений в Конституцию с целью захвата власти (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 УК Украины).

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил информированный источник в Офисе генерального прокурора Украины. Информацию подтвердили в адвокатском объединении Aver Lex.

Как сообщает пресс-служба Aver Lex, адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича, утверждает, что решение Печерского районного суда Киева основано на сфабрикованных прокуратурой материалах и является незаконным.

В 2010 году Конституционный суд Украины возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст новой Конституции был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

Спустя несколько лет департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины начал досудебное расследование о конституционном перевороте в Украине в 2010 году. 1 сентября 2017 года бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу было сообщено о подозрении в этом производстве.

6 сентября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Януковичу и Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году. В частности, Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей, однако 27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу его адвоката и освободил Лавриновича из-под ареста.

В 2018 году Подольский районный суд Киева 17 октября начал рассматривать по существу уголовное производство по обвинению Лавриновича в содействии захвату власти Януковичем.

24 января Оболонский суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России".

Украина Виктор Янукович

Новости по теме

Новости

Донорская конференция ЕС в первый день собрала 7,4 млрд евро для борьбы с COVID-19

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Экономический кризис

General Electric сократит около 13 тыс. сотрудников авиационного подразделения

General Electric сократит около 13 тыс. сотрудников авиационного подразделения

Германия выделит 525 млн евро на борьбу с COVID-19 в Евросоюзе

Белоруссия готова принять глав стран-партнеров по ЕАЭС 19 мая в Минске

Япония продлила режим ЧС из-за коронавируса до лета

Япония продлила режим ЧС из-за коронавируса до лета

Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 784 человека

Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 784 человека

Замглавы администрации президента Казахстана стал спикером сената вместо Назарбаевой

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Трамп полагает, что вакцина от COVID-19 появится в США к концу года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');