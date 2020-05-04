Украинский суд заочно арестовал Януковича по делу о внесении изменений в Конституцию

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Печерский районный суд города Киева в понедельник избрал экс-президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде заочного ареста по делу о внесении изменений в Конституцию с целью захвата власти (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 УК Украины).

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил информированный источник в Офисе генерального прокурора Украины. Информацию подтвердили в адвокатском объединении Aver Lex.

Как сообщает пресс-служба Aver Lex, адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Януковича, утверждает, что решение Печерского районного суда Киева основано на сфабрикованных прокуратурой материалах и является незаконным.

В 2010 году Конституционный суд Украины возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст новой Конституции был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

Спустя несколько лет департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины начал досудебное расследование о конституционном перевороте в Украине в 2010 году. 1 сентября 2017 года бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу было сообщено о подозрении в этом производстве.

6 сентября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Януковичу и Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году. В частности, Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей, однако 27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу его адвоката и освободил Лавриновича из-под ареста.

В 2018 году Подольский районный суд Киева 17 октября начал рассматривать по существу уголовное производство по обвинению Лавриновича в содействии захвату власти Януковичем.

24 января Оболонский суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России".