Суд в Киеве вновь заочно арестовал Януковича

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Печерский суд Киева вынес еще одно решение об аресте экс-президента Украины Виктора Януковича - по делу об организации массовых убийств на Майдане.

"Применить в отношении Януковича... меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования сроком до 10 июля 2020 года", - говорится в определении суда, оглашенном во вторник. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Ранее Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. 4 мая 2020 года суд избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование.

24 января 2019 года Оболонский суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России".