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Президент Венесуэлы заявил о задержании двух американских заговорщиков

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы задержали 13 иностранцев за попытку вторжения на территорию страны, двое из них - граждане США, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления на гостелевидении.

По его словам, задержанные причастны к согласованному с Вашингтоном заговору, они якобы проникли в страну через Карибское побережье с целью смещения властей Венесуэлы.

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Мадуро продемонстрировал американские паспорта и другие удостоверения личности, принадлежащие Айрану Берри и Люку Денману, которые, по его словам, находятся под стражей и работали с Джорданом Гудро - американским военным ветераном, возглавляющим базирующуюся во Флориде охранную компанию Silvercorp USA.

"Они играли в Рэмбо. Они изображали из себя героев", - сказал Мадуро, добавив, что венесуэльские власти узнали о подготовке к вторжению заблаговременно.

При этом президент, ссылаясь на показания одного из задержанных, сказал, что эти американцы состоят в охране президента США Дональда Трампа.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило о сорванной попытке вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера.

США Венесуэла Николас Мадуро

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