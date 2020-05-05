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Трамп заверил, что США не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу

Трамп заверил, что США не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что американское руководство "не имеет никакого отношения к событиям в Венесуэле".

В миреПрезидент Венесуэлы заявил о задержании двух американских заговорщиковЧитать подробнее

О том, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США, сообщил ранее венесуэльский президент Николас Мадуро.

В выступлении по гостелевидению Мадуро заявил, что власти арестовали в понедельник 13 террористов, предположительно причастных к заговору, который, по его словам, был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера. В результате этой попытки восемь нападавших были убиты, двоих взяли в плен.

В Колумбии также отвергли какую-либо причастность властей к этой операции.

Венесуэла Николас Мадуро США Дональд Трамп Колумбия

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