В России скончались трое зараженных COVID-19 журналистов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пятьдесят пять журналистов в 23 странах скончались в последнее время от COVID-19, сообщает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Как он рассказал "Интерфаксу" во вторник, в РФ умерли трое журналистов, и более 100 заболели новой коронавирусной инфекцией.

По данным Соловьева, среди заболевших - 45 журналистов федеральных СМИ и их сотрудников в корреспондентских пунктах в регионах, а также около 60 журналистов региональных СМИ.

У большинства заразившихся журналистов заболевание проходит бессимптомно, отметил он.

Соловьев также сообщил, что более 500 российских журналистов на данный момент находятся на домашнем карантине под наблюдением медицинских служб.

Как рассказали во вторник в оперштабе, в России за сутки зафиксировано 10 102 новых заболевших COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных по стране достигло 155 370.