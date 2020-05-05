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Германия выдала ордер на арест подозреваемого в хакерской атаке россиянина

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг, сообщает во вторник газета Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ".

ФБР ищет Бадина из-за атаки на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), также ему вменяют манипуляции в ходе выборов в США в 2016 году.

"Предполагается, что Бадин - один из тех, кто помог Трампу (президент США Дональд Трамп - ИФ) посредством хищения и публикации электронных писем его соперницы Хилари Клинтон", - пишет газета.

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По ее данным, Дмитрий Сергеевич Бадин родился 15 ноября 1990 года в Курске. Следователи считают, что Бадин - один из главных фигур, стоящих за хакерской атакой на бундестаг, о выдаче ордера прокуратура уже проинформировала председателя парламента ФРГ Вольфганга Шойбле.

Рассчитывать на "быстрый процесс" по поиску и задержанию подозреваемого не следует, кроме того, если он и будет где-то задержан, то вначале его выдадут США.

"Генпрокуратура убеждена, что сможет доказать не только то, что Дмитрий Бадин лично участвовал в хакерской атаке на бундестаг, но также - когда и как (это было сделано - ИФ), - пишет издание. - Предполагается, что 7 мая 2015 года в 13:29 Бадин создал вредоносную программу VSC.exe, а в 13:31 использовал ее и управлял ею".

Как сообщалось, еще в 2018 году Минюст США предъявил обвинения нескольким россиянам, в том числе и Бадину, по статьям, связанным с совершением кибератак. Ведомство утверждает, что все они являются сотрудниками ГРУ, целью которых был сбор данных в Канаде, США и Европе.

США Германия Дмитрий Бадин Fancy Bear ФБР ГРУ

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