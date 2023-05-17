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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Армении изъяли тонну кокаина на 250 млн евро из Эквадора

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Служба национальной безопасности Армении задержала тонну кокаина, ввезенную в республику из Эквадора, сообщила пресс-служба ведомства.

"Действующая в Армения и занимающаяся импортом фруктов компания вместе с заказанным у фирмы в Эквадоре товаром через территорию транзитных стран - Панамы, Италии и Грузии - завезла в Армению партию кокаина весом около одной тонны и стоимостью около 250 млн евро. Груз задержан 13 мая и находится в Службе национальной безопасности Армении", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

16 мая итальянские СМИ сообщили, что финансовая гвардия Италии обнаружила и задержала более 2,7 тонны кокаина, которая также направлялась из Эквадора в Армению вместе с 78 тоннами бананов.

Армения Эквадор Италия СНБ
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