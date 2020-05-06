Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 05.05В России 155 370+10 102В мире 3 662 691+79 636

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.

Как рассказал агентству Yonhap представитель правящей Демократической партии Ким Бен Ки, согласно данным Национального агентства разведки, в этом году Ким Чен Ын появлялся на публике 17 раз. Это на 66% меньше, чем обычно.

В миреКим Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смертиКим Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смертиЧитать подробнее

Между тем, разведка Южной Кореи не связывает данную ситуацию с заболеванием северокорейского лидера.

По мнению представителей разведывательного управления, Ким Чен Ын сосредоточился на внутренних делах и борьбе с COVID-19.

Накануне впервые за 20 дней северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

Ким Чен Ын за это время пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался.

Южная Корея КНДР

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

США и Великобритания приступили к торговым переговорам

Германия передаст РФ данные о тысячах пленных времен ВОВ

Трамп поделился причиной бессоницы

Число зараженных COVID-19 в США превысило 1,2 млн

В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб

Во Франции зафиксировали снижение числа госпитализированных с COVID-19

Во Франции зафиксировали снижение числа госпитализированных с COVID-19

IATA выступила за маски на борту самолета, но против пустых кресел между пассажирами

IATA выступила за маски на борту самолета, но против пустых кресел между пассажирами

Трамп заверил, что США не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу

Трамп заверил, что США не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу

Макрон не исключил ограничений на поездки по Европе летом из-за COVID-19

Макрон не исключил ограничений на поездки по Европе летом из-за COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');