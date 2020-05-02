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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Жители Южной Кореи смотрят сюжет в новостях о лидере КНДР Ким Чен Ыне. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.

По его данным, руководитель КНДР торжественно перерезал ленту на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо). Yonhap отмечает, что фотографии с Ким Чен Ыном ЦТАК пока не опубликовало.

Это первое публичное появление Ким Чен Ына с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании Политбюро правящей Трудовой партии КНДР. Долгое отсутствие северокорейского лидера на публике породило предположения о его тяжелой болезни или даже смерти. Эти слухи подогревал тот факт, что впервые за время своего правления пропустил он церемонию по случаю дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля.

КНДР Южная Корея Ким Чен Ын

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