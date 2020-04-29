В Сеуле уверены, что Ким Чен Ын в обычном режиме правит КНДР

Руководитель КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Руководители вооруженных сил Южной Кореи и нацразведки считают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын занимается государственными делами в обычном режиме, несмотря на слухи о его проблемах со здоровьем, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

"В ответ на вопросы некоторых законодателей комитета обороны Национального собрания о здоровье руководителя КНДР министерство обороны, Объединенный комитет начальников штабов и разведывательные органы сообщили, что, по их оценкам, Ким Чен Ын управляет страной как обычно", - цитирует агентство своих источников.

Северокорейские государственные СМИ недавно опубликовали новые сообщения о деятельности Ким Чен Ына - например, об отправке дипломатических писем и передаче подарков почетным гражданам. При этом новых фотографий лидера Северной Кореи в СМИ не появлялось.

Ким Чен Ын в последний раз был замечен на публике 11 апреля на заседании Политбюро правящей Трудовой партии КНДР, что породило предположения о его тяжелой болезни или даже смерти. Эти слухи подогревает тот факт, что он впервые за время своего правления пропустил 15 апреля церемонию по случаю дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что имеет "довольно точное представление"о делах Ким Чен Ына, но раскрыть подробности отказался. Официальный Сеул также заявлял, что в Северной Корее не происходит ничего необычного. В Кремле лишь констатировали, что не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР.

Тем не менее, в аналитическом отчете о последнем заседании Верховного народного собрания Северной Кореи, состоявшемся ранее в этом месяце, исследовательские службы южнокорейского парламента обращают внимание, что Ким Ё Чжон - младшая сестра северокорейского лидера - в последнее время приобретает все более значительное влияние в Пхеньяне. Это порождает предположения, что она сменит своего брата, если слухи о том, что Ким Чен Ын в плохом состоянии, подтвердятся.

В то же время в 2014 году Ким Чен Ын уже исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц. После он появился с тростью. Южнокорейская разведка тогда сообщила, что ему удалили кисту с лодыжки.