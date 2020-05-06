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Virgin Atlantic сократит около 30% штата

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Британская авиакомпания Virgin Atlantic, основанная миллиардером Ричардом Бренсоном и на 49% принадлежащая Delta Air Lines, объявила, что сократит 3150 рабочих мест или около 30% штата из-за кризиса, сообщает MarketWatch.

Экономический кризис

"Неуверенность относительно того, когда возобновятся полеты, а также беспрецедентные рыночные условия, вызванные пандемией, привели к заметному падению выручки в мировой авиаотрасли и Virgin Atlantic", - говорится в пресс-релизе перевозчика.

Компания ожидает, что возвращение к докризисному состоянию займет до трех лет.

Virgin Atlantic также объявила, что будет летать из аэропорта Хитроу вместо Гатвика.

В середине апреля австралийская Virgin Australia Holdings сообщила о добровольном переходе во внешнее управление. Брэнсон заявил, что готов заложить принадлежащий ему остров для получения кредита.

В конце апреля третья по величине в Европе авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) предупредила о возможном увольнении до 12 000 сотрудников British Airways после плохих результатов первого квартала.

Американцы против локдауна

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Ленсинг, штат Мичиган
British Airways Virgin Atlantic Великобритания Virgin Australia Holdings Ричард Брэнсон коронавирус

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