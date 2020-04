Брэнсон готов заложить свой остров ради получения финпомощи для Virgin Atlantic

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Австралийская авиакомпания Virgin Australia Holdings Ltd., вторая по величине в стране, сообщила о добровольном переходе во внешнее управление, став одной из первых крупных авиакомпаний, обратившихся за защитой от банкротства на фоне пандемии коронавируса. Ее основатель Ричард Брэнсон заявил, что готов заложить принадлежащий ему остров для получения кредита.

Днем ранее британский миллиардер Брэнсон, основавший бренд Virgin, обратился к правительству Австралии с просьбой предоставить авиакомпании финансовую помощь.

Брэнсон сказал в понедельник, что принадлежащая ему британская авиакомпания Virgin Atlantic Airways Ltd., также не переживет без государственной поддержки кризис, связанный с пандемией коронавируса. По его словам, он делает все возможное, чтобы помочь своей компании, но ей необходим поддерживаемый государством кредит.

В открытом письме для сотрудников Брэнсон написал, что добивается получения коммерческого кредита, который компания намеревается выплатить, и готов предоставить в качестве залога принадлежащий ему остров Некер, относящийся к Британским Виргинским островам. По его словам, сумма кредита может составить 500 млн фунтов стерлингов.

Власти Великобритании еще не приняли решение по поводу поданной Virgin Atlantic несколько недель назад заявки на получение финансовой помощи в размере сотен миллионов фунтов стерлингов. Правительство попросило авиакомпанию предоставить детали относительно попыток привлечь финансирование в частном секторе и привлекло специалистов Morgan Stanley для оценки прибыльности компании и ее вклада в британскую экономику, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Тем временем управляющими Virgin Australia были назначены представители компании Deloitte.

"Мы начали процесс поиска заинтересованных сторон для участия в рекапитализации бизнеса, и некоторые уже выразили свой интерес", - сказал Вон Стробридж, назначенный одним из управляющих компании.

Компании Брэнсона, Virgin Group Holdings Ltd., принадлежит доля в австралийской авиакомпании в размере 10%. В числе ее основных акционеров находятся Singapore Airlines Ltd., а также подразделения Etihad Airways, китайской HNA Group Co. и китайского конгломерата Nanshan Group.