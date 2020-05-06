United Airlines сократит управленческий персонал на 30%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский холдинг United Airlines Holdings, материнская компания авиаперевозчика United Airlines, с октября планирует сократить менеджеров и административный персонал как минимум на 30%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо сотрудникам исполнительного начиная с октября, следует из сообщения компании для сотрудников.

Будут сокращены более 3400 человек. Их начнут уведомлять об увольнении с июля. Также их обяжут взять 20 дней неоплачиваемого отпуска в период с 16 мая по 30 сентября.

Ранее United Airlines ввела сокращенные смены для 15 000 человек и перевела их на частичную занятость. Около 20 000 сотрудников уже уволились из авикомпании.

United Airlines в пресс-релизе подтвердила, что получила около $5 млрд помощи от государства, выделенной по программе поддержки пострадавших от коронавируса. Примерно $3,5 млрд из этой суммы - это прямая субсидия, а остаток будет предоставлен в виде кредита под низкий процент. Деньги выделяются на выплаты зарплат сотрудникам авиакомпании.

По условиям предоставления помощи, компания не имеет права проводить сокращения до 30 сентября, отмечает Forbes.

Представитель United Airlines сказал, что эта сумма не покрывает всех расходов на выплату зарплат. "Мы ожидаем, что будем тратить на несколько миллиардов долларов больше, чем получаем, в течение следующих нескольких месяцев, при этом сохраняя 100% рабочих мест. Это неустойчивая ситуация для любой компании", - сказал он.

Акции United Airlines Holdings в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 1,6%.