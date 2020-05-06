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Глава Samsung пообещал не передавать управление компанией своим детям

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент и фактический глава южнокорейской Samsung Electronics Ли Джэён (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён) объявил, что не намерен передавать управление компанией своим детям. Таким образом, будет положен конец династии основателей Samsung, три поколения которой руководят компанией.

Выступая в штаб-квартире Samsung в Сеуле в среду, Ли Джаён принес свои извинения за коррупционный скандал, а также за нарушения, допущенные топ-менеджерами компании в отношении профсоюзов. Он пообещал сотрудникам, что они смогут беспрепятственно объединяться в профсоюзы, вести коллективные переговоры и участвовать в мирных собраниях.

Заявления Ли Джаёна указывают на то, что Samsung будет управляться профессиональными менеджерами, которые будут выбираться по профессиональным качествам, а не в связи с принадлежностью к семье основателей, пишет The Wall Street Journal.

Ли Джаён, который закончил Гарвардский университет и владеет тремя языками, в настоящее время не участвует в управлении повседневными операциями Samsung, однако ни одно крупное решение, в том числе о серьезных инвестициях, без него не принимается.

Попытки Ли Джаёна обеспечить себе получение беспрепятственного контроля над Samsung в случае смерти его отца Ли Кун Хи, отошедшего от дел по состоянию здоровья, уже создали ему множество проблем, в том числе стали причиной, по которой ему пришлось отбыть годовой срок заключения.

"Я не планирую передавать мою роль в компании моим детям, - заявил он в среду. - Я обдумывал это в течение длительного времени, однако не хотел говорить об этом открыто".

Ли Джаён выступил перед журналистами в среду с готовой речью и не стал отвечать на вопросы. Этих заявлений потребовал новый комитет по корпоративному управлению, созданный в Samsung.

Samsung представляет собой конгломерат, который объединяет в себе десятки разных компаний, включая компанию сферы страхования жизни, владельца тематических парков, а также биофармацевтический бизнес. Samsung Electronics Co., крупнейший в мире производитель смартфонов и чипов памяти, является ключевой компанией конгломерата.

Samsung

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