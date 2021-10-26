Главу Samsung оштрафовали за употребление пропофола

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Сеуле Центральный окружной суд оштрафовал вице-председателя Samsung Electronics и наследника Samsung Group Ли Джэёна (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён) на 70 млн вон ($60 055) за незаконное использование пропофола, сообщает "Ренхап".

В Южной Корее обезболивающий препарат пропофол разрешен только в медицинских целях, после пластических операций. Суд установил, что бизнесмен с января 2015 года по май 2021 года 41 раз употреблял пропофол не по назначению. По данным прокуратуры, до этого Ли действительно перенес пластическую операцию в Сеуле и препарат ему прописали законно.

Суд дополнительно оштрафовал предпринимателя на 17 млн вон за нарушение антинаркотического законодательства. .

В августе Ли досрочно вышел из тюрьмы, где после повторного суда в январе 2021 года отбывал реальный срок по делу, связанному с коррупционным скандалом вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе.

В августе 2017 года Центральный окружной суд Сеула признал Ли виновным в хищении средств, а также в даче взяток экс-президенту и предоставлении ложных показаний следствию, и приговорил его к пяти годам заключения. Он провел год в тюрьме, затем другая инстанция сократила ему срок до 2,5 года и отложила на четыре года приведение приговора в исполнение. В феврале 2018 года предприниматель вышел на свободу.

В 2019 году Верховный суд направил его дело на повторное рассмотрение, и в январе 2021 года суд снова отправил его в тюрьму. Его разрешили освободить условно-досрочно в том числе с учетом ухудшения экономической ситуации в стране на фоне пандемии.

Ли Джэён фактически руководит всем Samsung с 2014 года, когда его отец и председатель корпорации Ли Гон Хи перенес сердечный приступ и оказался прикованным к постели. Ли Гон Хи умер в октябре 2020 года, и Ли Джэён должен был в скором времени возглавить Samsung официально.