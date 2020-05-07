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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
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Трамп заявил, что кризис с COVID оказался для США хуже атаки на Перл-Харбор и терактов 11 сентября

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября, сообщают американские СМИ.

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"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем (атака на - ИФ) Всемирный торговый центр (11 сентября 2001 года)", - сказал Трамп в среду о ситуации с COVID-19.

"Этого не должно было произойти", - добавил американский лидер, неоднократно заявлявший, что Китай имел все возможности, чтобы не допустить распространения заболевания. Президент США отметил, что "подобной атаки никогда не было".

США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом, а также по летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения, свыше 70 тыс. человек скончались.

США Дональд Трамп коронавирус

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