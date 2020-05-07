Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 755 341+92 650

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным ростом blue chips во главе с бумагами сетевых компаний, в то время как внешние площадки подают смешанные сигналы: рост фондовых фьючерсов в США компенсируется снижением нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2637,03 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1114,92 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар просел до 74,35 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Россетей" (+0,7% и +1,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, причины отката нефти лежат вдали от американских запасов, статистика по которым оказалась вполне "бычьей". Более того, добыча в США упала за неделю на 200 тыс. баррелей, до 11,9 млн б/с.

В миреПомпео заявил, что у США нет полной уверенности в происхождении COVID-19 из лаборатории в УханеЧитать подробнее

В Китае обсуждают возможность отхода от конкретных параметров роста ВВП к диапазонной свободе. В США настаивают на том, что Китай виноват в глобальной пандемии - как автор вируса или как плохой менеджер чрезвычайной ситуации. Соответственно, не успела мировая экономика оправиться от торговых войн и COVID-19, как уже предлагается тема еще более жесткого торгово-политического противостояния США и КНР. Естественно, что такие перспективы могут легко компенсировать осторожный оптимизм по поводу послабления карантинных мер в Европе и США. С другой стороны, апрельская статистика не оставляет сомнений, что текущий экономический провал еще долго будет оказывать своё негативное влияние.

Некоторые рассматривают потерю 20,2 млн рабочих мест в США на прошлой неделе в качестве нижней точки кризиса. Глава ФРБ Сент-Луиса Баллард полагает, что пятничный отчет Минтруда США будет худшим за всю историю.

Внешний фон утром в четверг скорее нейтральный. Индексы Азии демонстрируют разнонаправленную динамику, доллару вспомнили его масштабный долг, а иена вновь слабеет. Все это указывает на нейтральную динамику российских индексов. Ключевым фактором для рубля будет статистика по инфляции, которая в апреле может удивить и снизить ожидания по дальнейшему смягчению денежной политики ЦБ РФ, считает Кочетков.

В США индексы в среду показали смешанную динамику, ралли акций технологических компаний оказало поддержку Nasdaq Composite (+0,5%).

Статистика ADP Research Institute, публикуемая совместно с Moody's Analytics, показала, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле сократилось на 20,236 млн при прогнозах снижения на 20,05 млн.

Приостановка операций бизнесом в результате ограничений, введенных правительством США с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привела к самому тяжелому кризису на американском рынке труда почти за сто лет, отмечают в ADP.

Отчет ADP, как и данные министерства труда США о занятости, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, учитывает лишь первые две недели апреля и потому не отражает в полной мере масштаб кризиса в сфере занятости.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября, сообщают американские СМИ.

США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом, а также летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения, свыше 70 тыс. человек скончались.

Десятки американских штатов начали смягчать введенные ранее ограничения. В частности, в штате Флорида ранее открылись рестораны и розничные магазины, в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям. В Техасе еще на прошлой неделе начали ослаблять ограничения на экономическую деятельность.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, однако, считает ошибочным решение руководства ряда штатов возобновить экономическую деятельность. Нью-Йорк остается самым пострадавшим американским штатом в результате пандемии. С начала вспышки вследствие заражения коронавирусом там скончалось более 25 тыс. человек.

В Азии в четверг также нет единой динамики индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,9%).

Негативом для рынка является обеспокоенность политическими вопросами, сообщает MarketWatch. США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме.

По ее словам, в частности, президент США Дональд Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев". При этом она не стала комментировать торговые отношения двух стран, отметив, что Трамп был доволен тем, что сторонам удалось в прошлом году подписать первую фазу соглашения.

Ранее Трамп заявил, что "Китай сделает все что угодно, что в его силах", чтобы он проиграл эти выборы. Трамп полагает, что Китай предпочел бы видеть на посту президента США его конкурента Джо Байдена, который мог бы ослабить давление на Пекин в области торговли.

Китайский экспорт в апреле неожиданно восстановился на фоне постепенного возобновления работы предприятий, в то время как темпы падения импорта сильно ускорились. Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $200,28 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Импорт рухнул на 14,2% - до $154,94 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 12,1% и второго - на 12,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали падения соответственно на 18,8% и 15,8%. В марте экспорт уменьшился на 6,6%, импорт - на 1%.

Нефть утром в четверг продолжает снимать локальную перекупленность; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $29,31 за баррель (-1,4% и -4% накануне), июньская цена WTI - $23,6 за баррель (-1,6% и -2,3% в среду).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США о запасах сырья оказались оптимистичными для рынка нефти, однако позитивной реакции в перегретых ценах не последовало. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,59 млн баррелей при прогнозах роста на 7,1-8,8 млн баррелей, резервы бензина сократились на 3,16 млн баррелей при ожидавшемся увеличении на 1 млн баррелей; запасы дистиллятов выросли на 9,52 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 2,07 млн баррелей при прогнозах роста на 2,85 млн баррелей.

рынок акций

Новости по теме

Новости

До половины московских магазинов одежды и обуви могут не пережить карантин

Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

ЦБ дал прогноз дефицита бюджета России в 2020 году

ЦБ дал прогноз дефицита бюджета России в 2020 году

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

Во Франции уничтожат 10 млн литров пива из-за закрытия ресторанов

ФНС допустила начало выплат МРОТ-субсидий для бизнеса до 18 мая

ФНС допустила начало выплат МРОТ-субсидий для бизнеса до 18 мая
Экономический кризис

Еврокомиссия спрогнозировала "рецессию исторического размаха" из-за коронавируса

Еврокомиссия спрогнозировала "рецессию исторического размаха" из-за коронавируса

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны на рекордные 7,75%

Минфин отказался вводить меры поддержки для кинопроката

Минфин отказался вводить меры поддержки для кинопроката

Авиаперевозка грузов из Китая в РФ на фоне COVID-19 подорожала почти в 4 раза

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');