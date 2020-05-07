Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным ростом blue chips во главе с бумагами сетевых компаний, в то время как внешние площадки подают смешанные сигналы: рост фондовых фьючерсов в США компенсируется снижением нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2637,03 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1114,92 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар просел до 74,35 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Россетей" (+0,7% и +1,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, причины отката нефти лежат вдали от американских запасов, статистика по которым оказалась вполне "бычьей". Более того, добыча в США упала за неделю на 200 тыс. баррелей, до 11,9 млн б/с.

В Китае обсуждают возможность отхода от конкретных параметров роста ВВП к диапазонной свободе. В США настаивают на том, что Китай виноват в глобальной пандемии - как автор вируса или как плохой менеджер чрезвычайной ситуации. Соответственно, не успела мировая экономика оправиться от торговых войн и COVID-19, как уже предлагается тема еще более жесткого торгово-политического противостояния США и КНР. Естественно, что такие перспективы могут легко компенсировать осторожный оптимизм по поводу послабления карантинных мер в Европе и США. С другой стороны, апрельская статистика не оставляет сомнений, что текущий экономический провал еще долго будет оказывать своё негативное влияние.

Некоторые рассматривают потерю 20,2 млн рабочих мест в США на прошлой неделе в качестве нижней точки кризиса. Глава ФРБ Сент-Луиса Баллард полагает, что пятничный отчет Минтруда США будет худшим за всю историю.

Внешний фон утром в четверг скорее нейтральный. Индексы Азии демонстрируют разнонаправленную динамику, доллару вспомнили его масштабный долг, а иена вновь слабеет. Все это указывает на нейтральную динамику российских индексов. Ключевым фактором для рубля будет статистика по инфляции, которая в апреле может удивить и снизить ожидания по дальнейшему смягчению денежной политики ЦБ РФ, считает Кочетков.

В США индексы в среду показали смешанную динамику, ралли акций технологических компаний оказало поддержку Nasdaq Composite (+0,5%).

Статистика ADP Research Institute, публикуемая совместно с Moody's Analytics, показала, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле сократилось на 20,236 млн при прогнозах снижения на 20,05 млн.

Приостановка операций бизнесом в результате ограничений, введенных правительством США с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привела к самому тяжелому кризису на американском рынке труда почти за сто лет, отмечают в ADP.

Отчет ADP, как и данные министерства труда США о занятости, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, учитывает лишь первые две недели апреля и потому не отражает в полной мере масштаб кризиса в сфере занятости.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября, сообщают американские СМИ.

США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом, а также летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения, свыше 70 тыс. человек скончались.

Десятки американских штатов начали смягчать введенные ранее ограничения. В частности, в штате Флорида ранее открылись рестораны и розничные магазины, в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям. В Техасе еще на прошлой неделе начали ослаблять ограничения на экономическую деятельность.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, однако, считает ошибочным решение руководства ряда штатов возобновить экономическую деятельность. Нью-Йорк остается самым пострадавшим американским штатом в результате пандемии. С начала вспышки вследствие заражения коронавирусом там скончалось более 25 тыс. человек.

В Азии в четверг также нет единой динамики индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,9%).

Негативом для рынка является обеспокоенность политическими вопросами, сообщает MarketWatch. США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме.

По ее словам, в частности, президент США Дональд Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев". При этом она не стала комментировать торговые отношения двух стран, отметив, что Трамп был доволен тем, что сторонам удалось в прошлом году подписать первую фазу соглашения.

Ранее Трамп заявил, что "Китай сделает все что угодно, что в его силах", чтобы он проиграл эти выборы. Трамп полагает, что Китай предпочел бы видеть на посту президента США его конкурента Джо Байдена, который мог бы ослабить давление на Пекин в области торговли.

Китайский экспорт в апреле неожиданно восстановился на фоне постепенного возобновления работы предприятий, в то время как темпы падения импорта сильно ускорились. Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $200,28 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Импорт рухнул на 14,2% - до $154,94 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 12,1% и второго - на 12,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали падения соответственно на 18,8% и 15,8%. В марте экспорт уменьшился на 6,6%, импорт - на 1%.

Нефть утром в четверг продолжает снимать локальную перекупленность; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $29,31 за баррель (-1,4% и -4% накануне), июньская цена WTI - $23,6 за баррель (-1,6% и -2,3% в среду).

Вышедшие в среду данные Минэнерго США о запасах сырья оказались оптимистичными для рынка нефти, однако позитивной реакции в перегретых ценах не последовало. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,59 млн баррелей при прогнозах роста на 7,1-8,8 млн баррелей, резервы бензина сократились на 3,16 млн баррелей при ожидавшемся увеличении на 1 млн баррелей; запасы дистиллятов выросли на 9,52 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 2,07 млн баррелей при прогнозах роста на 2,85 млн баррелей.