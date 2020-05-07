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Saudi Aramco в июне повысит цены на легкую нефть

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила, что в июне повысит цены на нефть сорта Arab Light для покупателей из всех регионов.

Экономический кризис

Для азиатских клиентов "легкая" нефть подорожает на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $5,9 за баррель меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Для покупателей из государств Северо-Западной Европы цены вырастут на $3,7 за баррель (дисконт в $3,7 за баррель к марке Brent на бирже ICE), для американских клиентов - на $1,5 за баррель (премия в $0,75 за баррель к индексу ASCI).

Saudi Aramco Саудовская Аравия Оман Дубай Brent

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