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Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Нацсовета реформ Украины

Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Нацсовета реформ Украины
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

В миреСаакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером УкраиныЧитать подробнее

Заместителем Саакашвили назначен президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Главой самого Национального совета реформ является президент Украины.

Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам, но после протестов официального Тбилиси отказались от этой идеи. В частности, Грузия пригрозила отозвать посла из Киева в случае назначения Саакашвили на эту должность. Сам экс-президент Грузии сообщал, что стать вице-премьером Украины ему предложил сам Владимир Зеленский.

В пресс-службе офиса президента Украины на это ответили, что "Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины".

Украина Грузия Михаил Саакашвили Владимир Зеленский

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