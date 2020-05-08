Грузия отзовет посла из Украины для консультаций из-за ситуации с Саакашвили

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел этой страны Давид Залкалиани.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Назначение Саакашвили

Накануне, 7 мая, Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ.

Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам, но после протестов официального Тбилиси отказались от этой идеи.

При пятом президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили некоторое время занимал должность главы Одесской областной госадминистрации, но был уволен и выслан из страны.