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Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером Украины

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в украинском правительстве.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал Саакашвили в фейсбуке в среду днем.

Он отметил, что поддерживал Зеленского во время президентских выборов, и связывает с его командой большие надежды для Украины.

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"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - написал политик.

Также Саакашвили сообщил, что представит в Верховной раде свою программу неотложных изменений и его участия в работе правительства Дениса Шмыгаля с конкретными наработками.

"Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе для того, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей", - написал Саакашвили.

Он отметил, что также надеется использовать свой международный опыт в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины.

Украина Михаил Саакашвили Владимир Зеленский

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