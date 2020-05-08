Трамп предположил, что за вспышкой COVID-19 в КНР стоит некомпетентность ученых

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что причиной распространения коронавируса в Китае стали глупость и некомпетентность сотрудников лаборатории в Ухане.

"Что-то произошло... Возможно, из-за некомпетентности. Кто-то действовал глупо", - сказал он в четверг.

В апреле стало известно, что США начали полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. В Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. "У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.