Число жертв COVID-19 в мире превысило 269 тыс. человек, заразились более 3,8 млн

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 269 584 человек, увеличившись за сутки на 5 753, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 3 846 949 инфицированных COVID-19, за сутки отмечено 91 570 новых случаев заражения.

Полностью излечились более 1 млн 285 тыс. человек.

В то же время, ресурс Worldometer, специализирующийся на статистике по важнейшим мировым событиям, сообщил, что всего в мире насчитывается 3 909 374 заразившихся CОVID-19 и 270 720 погибших из-за инфекции.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 256 972 (умер 75 671 человек), в Испании - 221 447 (погибло 26 070), в Италии - 215 858 (умерли 29 958 человек), в Великобритании - 207 977 (30 689), во Франции - 174 918 (25 990), в Германии - 169 430 (7 392), в Бразилии - 135 773 (9 190), в Турции - 133 721 (3 641) и в Иране - 103 135 (6 486).

В России, по данным штаба по борьбе с коронавирусом на утро четверга, было выявлено 177 160 больных и 1 625 случаев летального исхода, выздоровели 23 803 человека. По общему числу инфицированных Россия переместилась с седьмого на пятое место в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.