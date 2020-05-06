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Помпео завил, что у США нет полной уверенности в происхождении COVID-19 из лаборатории в Ухане

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - У властей США на данном этапе еще нет полной уверенности в том, что коронавирус COVID-19 происходит из лаборатории Уханьского института вирусологии, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

В миреПомпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в УханеПомпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в УханеЧитать подробнее

"Полной уверенности в этом у нас нет", - сказал он на брифинге в Вашингтоне. В то же время, Помпео вновь отметил, что у Вашингтона "есть немало данных, указывающих на то, что вирус происходит из этой лаборатории".

Госсекретарь США подчеркнул, что для Пекина "самый простой способ помочь прояснить картину - это транспарентность". По его словам, американская сторона неоднократно, но тщетно запрашивала у КНР медицинскую информацию по поводу COVID-19.

Вместе с тем, Помпео в очередной раз повторил позицию администрации США, согласно которой Китай скрывал важную информацию о вирусе, что не позволило странам мира вовремя приготовиться к противостоянию инфекции. "Коммунистическая партия Китая ввела весь мир в заблуждение. Они знали больше (о вирусе - ИФ)", - сказал он.

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коронавирус США Майк Помпео КНР Ухань

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