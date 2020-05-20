Harley-Davidson возобновит работу и сократит выпуск мотоциклов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель мотоциклов в США Harley-Davidson на этой неделе частично возобновит работу заводов и ограничит ассортимент мотоциклов, поставляемых дилерам. Заводы и большинство дилерских центров компании были закрыты с марта.

Всего у компании в США 698 дилеров.

Ранее в мае директор Harley по продажам Бэт Труэтт уведомила их, что около 70%, вероятно, не получат новые модели мотоциклов до конца года.

Harley на этой неделе открывает заводы в Висконсине и Пенсильвании. Ускорять производство компния будет поэтапно. По словам Труэтт, Harley сосредоточится на производстве самых продаваемых моделей в ограниченной цветовой гамме и без возможности кастомизации до конца текущего года.

Некоторые дилеры в США говорят, что сокращение производства ограничит продажи дилерских центров, которые были закрыты почти два месяца. По словам ряда представителей дилерских центров, у них есть достаточное количество новых мотоциклов, чтобы осуществлять продажи в течение одного-двух месяцев, однако в случае роста спроса они могут быть распроданы еще раньше.

Harley прогнозирует, что запасы новых мотоциклов у дилеров упадут на 65% к концу года. "Дилеры должны готовиться к крайне сложному году с точки зрения запасов", - отметила Труэтт.

Акции Harley в начале торгов в среду прибавляют около 3%.