В Белоруссии появился желающий баллотироваться на пост президента

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Инициатор и создатель белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало заявил о своем намерении выдвинуться на пост президента Белоруссии.

"Я принял решение баллотироваться на пост президента Республики Беларусь. У меня достаточно для этого и управленческого, и жизненного опыта. Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси", - написал Цепкало в Facebook.

Он отметил, что, создав Парк высоких технологий, "показал и Беларуси, и всему миру, что наш народ может быть столь же умным, творческим и предприимчивым, как американцы, англичане, японцы, корейцы и другие успешные народы Земли".

Поясняя причины принятия такого решения, Цепкало заявил, что "в мире произошла революция" и "вместо примитивной "вертикали управления" пришли новые методы организации государства и общества, основанные на партнерстве, сотрудничестве и горизонтальном взаимодействии". "Эта революция прошла мимо Беларуси. Более того. Свыше четверти века страна двигалась в противоположном направлении. В стране утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости по отношению к тем, кто стоит ниже в социальной лестнице", - добавил он.

По мнению экс-главы ПВТ, в Белоруссии не решаются проблемы завтрашнего дня. "Вместо этого мы заняты бессмысленными "битвами за урожай", "модернизацией" деревообработки и цементной отрасли, спасением камвольного комбината, целлюлозной фабрики, посещением свинарников и коровников, а также борьбой с "тунеядцами" и "бездельниками". На все это тратятся колоссальные силы, деньги, время и энергия", - отметил он.

В качестве альтернативы Цепкало предлагает сделать из Белоруссии страну, "где люди обладают собственностью - на землю своих предков, на заводы, предприятия, фабрики", "где будет независимый парламент, выражающий мнение избирателей", "где будут независимые суды", "где будет создаваться лучшая по мировым стандартам инфраструктура для жизни, учебы, работы и отдыха наших людей".

Цепкало с февраля 1997 по апрель 2002 года занимал должность посла Республики Беларусь в США и Мексике. С октября 2005 по март 2017 года был директором Парка высоких технологий.

Как сообщалось, президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, решение принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания в пятницу.

Предыдущие президентские выборы состоялись 11 октября 2015 года. Явка избирателей составила 86,75%. Победил Александр Лукашенко, набрав 83,5% голосов. Лукашенко остается президентом Белоруссии с 1994 года.