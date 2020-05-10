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Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Белорусская оппозиция приняла решение отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата на президентских выборах и заявила о своем неучастии в предвыборной кампании.

"Заявляем, что объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно (…) Считаем, что полноценное участие в избирательной кампании в этих условиях является невозможным", - говорится в сообщении штаба по проведению праймериз.

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Как добавили в штабе, "признаем, что в сложившихся обстоятельствах невозможно реализовать все заложенные в праймериз (народном голосовании) процедуры и определить единого кандидата".

Как сообщалось, президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, решение было принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания 8 мая.

В воскресенье в Минздраве республики рассказали, что в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 921 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 22 973.

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