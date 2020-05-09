За сутки в материковом Китае выявлен один активный случай заражения коронавирусом

Еще 15 больных не имеют симптомов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы один подтвержденный, ввезенный из-за рубежа, случай заражения коронавирусом, (город Тяньцзинь), а также 15 случаев бессимптомного протекания заболевания внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрированы 82 887 случаев заражения, из них 1 681 - ввезенный из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 208 человек, состояние 15 больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксированы новые случаи заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 529 случая заболевания: в Гонконге - 1 044 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (шесть случаев смерти).