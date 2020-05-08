Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над COVID-19

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, поздравив Китай с успехами в предотвращении распространения коронавируса COVID-19, сообщает ЦТАК.

Северокорейский лидер в послании заявил, что доволен успехами КНР как своими собственными, отметив тактический и стратегический контроль Си Цзиньпина над эпидемиологической ситуацией.

Также Ким Чен Ын пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и выразил уверенность в том, что Китай сможет закрепить достигнутые успехи по борьбе с коронавирусом и в конечном итоге одержит победу "под мудрым руководством Си Цзиньпина".

Каким образом и когда сообщение было передано китайскому лидеру, северокорейское агентство не уточнило.

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрирован один случай заражения коронавирусом, ни одного летального исхода не зафиксировано, сообщил Госкомздрав КНР.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрированы 82 886 случаев заражения, из них 1 680 - ввезенных из-за границы. В медучреждениях страны продолжают лечиться 260 человек, состояние 18 больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 77,9 тыс. человек.