Жители Эстонии несут цветы к памятникам советским воинам, несмотря на режим ЧП

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии в ряде городов к памятникам советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, люди несут цветы, несмотря на рекомендации соблюдать условия чрезвычайного положения.

Центром памятных событий по традиции является монумент Воину - освободителю Таллина от фашистов (Бронзовый солдат). Отреставрированный в этом году по заказу посольства РФ в Эстонии, памятник еще с четверга усыпан цветами.

Венок к подножью монумента возложили и российские дипломаты.

В канун Дня Победы в видеопоздравлении послов стран Балтии, обращаясь к ветеранам, посол России в Эстонии Александр Петров подчеркнул, что "никто не вправе осуждать вас и принижать ваш вклад в нашу общую победу, когда советские войска вместе с союзными армиями государств-участников антигитлеровской коалиции разгромили фашистских агрессоров".

У подножья монумента также лежат венки от посольств Белоруссии, Казахстана, "От народа Эстонии". Цветы возложили и организаторы акции "Я помню, я помогаю!", инициировавшие сбор средств для компенсации стоимости лекарств и материальной помощи ветеранам.

Желающие отдать дань памяти павшим героям начали приходить еще в четверг и с раннего утра пятницы. Их меньше, чем в прежние годы. В основном приходят поодиночке или парами, соблюдают требования сохранять дистанцию, некоторые приходят в масках. Люди после возложения сразу уходят, у памятника группами не собираются.

Венки и цветы к памятникам советских воинов возложили также жители городов Нарва, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ.

У памятников дежурят сотрудники полиции и муниципальной полиции, а также волонтеры, которые помогают соблюдать дистанцию и не нарушать требования чрезвычайного положения.