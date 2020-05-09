В Риге с утра 9 мая люди стали приносить цветы к памятнику Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - К монументу освободителям Риги в парке Победы с утра в субботу стекаются люди, которые возлагают цветы к памятнику, соблюдая ограничения на собрания из-за пандемии COVID-19.

Как сообщила представитель по связям с прессой Госполиции Симона Гравите, обстановка в парке спокойная, люди приходят, приносят цветы и покидают парк.

Венки и цветы к памятнику возлагают также представители иностранных посольств и латвийские политики.

За соблюдением запрета на собрания во время пандемии в парке следят полицейские.

Как сообщалось, с учетом введенного в рамках чрезвычайного положения запрета на собрания в этом году празднование 9 мая в парке Победы не проводится, но люди в индивидуальном порядке могут возложить цветы.

Общество "9мая.lv", которое каждый год проводит в Риге мероприятия в честь 9 мая, в этом году предлагает отметить праздник трансляцией концертов прошедших лет и минутой молчания дома, сообщил член правления общества Вадим Баранник.