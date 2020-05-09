Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 09.05В России 198 676+10 817В мире 3 938 064+92 346

В Риге с утра 9 мая люди стали приносить цветы к памятнику Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - К монументу освободителям Риги в парке Победы с утра в субботу стекаются люди, которые возлагают цветы к памятнику, соблюдая ограничения на собрания из-за пандемии COVID-19.

Как сообщила представитель по связям с прессой Госполиции Симона Гравите, обстановка в парке спокойная, люди приходят, приносят цветы и покидают парк.

В миреЖители Эстонии несут цветы к памятникам советским воинам, несмотря на режим ЧПЧитать подробнее

Венки и цветы к памятнику возлагают также представители иностранных посольств и латвийские политики.

За соблюдением запрета на собрания во время пандемии в парке следят полицейские.

Как сообщалось, с учетом введенного в рамках чрезвычайного положения запрета на собрания в этом году празднование 9 мая в парке Победы не проводится, но люди в индивидуальном порядке могут возложить цветы.

Общество "9мая.lv", которое каждый год проводит в Риге мероприятия в честь 9 мая, в этом году предлагает отметить праздник трансляцией концертов прошедших лет и минутой молчания дома, сообщил член правления общества Вадим Баранник.

Латвия Рига День Победы

Новости по теме

Новости

Третий самолет с российскими военными вирусологами вылетел домой из Италии

Силы ВКС России провели воздушный Парад Победы в Сирии

Российский глубоководный аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

За сутки в материковом Китае выявлен один активный случай заражения коронавирусом

СНБ отверг обвинения в причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Спецпредставитель Трампа сравнил военные расходы РФ при пандемии с выбросом денег на ветер

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');