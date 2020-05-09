Лукашенко заявил, что парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в субботу в Минске, стал единственным на территории бывшего Советского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед началом парада.

"И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма", - подчеркнул Лукашенко.

"Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны двадцатого века, не соизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима", - подчеркнул президент.

"Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркмен, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев. Всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников - США, Англии и Китая", - отметил Лукашенко.

"Мы навсегда связаны кровными узами с братскими народами, вместе с которыми наши отцы и деды остановили катастрофу двадцатого века", - подчеркнул президент.

Однако, по его словам, мир игнорирует трагические уроки прошлого. "И чем дальше мы отдаляемся от событий Великой Отечественной войны, тем агрессивнее и опасней он становится. Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов, снова гибнут мирные люди. И на этом фоне возрождаются идеи нацизма", - констатировал Луккашенко.

Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют "разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов".

"Беларусь - миролюбивая и открытая страна, но наш исторический опыт показал, что дипломатия и межгосударственный диалог неубедительны без наличия эффективной системы безопасности", - отметил Лукашенко.

При этом, "несмотря на современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, - это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории", - добавил Лукашенко.

Военный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске. На трибуне вместе с президентом Лукашенко находятся высшие государственные чиновники, в том числе руководители правительства и обеих палат парламента.

В параде приняли участие около трех тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в воздушном параде над столицей пролетели 36 самолетов и вертолетов.

В ходе вечерней программы на площади Победы пройдет праздничный концерт "Во славу общей Победы". Поздно вечером в Минске состоится 7-минутный праздничный салют.