Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 09.05В России 198 676+10 817В мире 3 938 064+92 346

Лукашенко заявил, что парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в субботу в Минске, стал единственным на территории бывшего Советского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед началом парада.

"И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма", - подчеркнул Лукашенко.

"Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны двадцатого века, не соизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима", - подчеркнул президент.

"Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркмен, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев. Всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников - США, Англии и Китая", - отметил Лукашенко.

"Мы навсегда связаны кровными узами с братскими народами, вместе с которыми наши отцы и деды остановили катастрофу двадцатого века", - подчеркнул президент.

Однако, по его словам, мир игнорирует трагические уроки прошлого. "И чем дальше мы отдаляемся от событий Великой Отечественной войны, тем агрессивнее и опасней он становится. Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов, снова гибнут мирные люди. И на этом фоне возрождаются идеи нацизма", - констатировал Луккашенко.

Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют "разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов".

"Беларусь - миролюбивая и открытая страна, но наш исторический опыт показал, что дипломатия и межгосударственный диалог неубедительны без наличия эффективной системы безопасности", - отметил Лукашенко.

При этом, "несмотря на современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, - это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории", - добавил Лукашенко.

Военный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске. На трибуне вместе с президентом Лукашенко находятся высшие государственные чиновники, в том числе руководители правительства и обеих палат парламента.

В параде приняли участие около трех тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в воздушном параде над столицей пролетели 36 самолетов и вертолетов.

В ходе вечерней программы на площади Победы пройдет праздничный концерт "Во славу общей Победы". Поздно вечером в Минске состоится 7-минутный праздничный салют.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Силы ВКС России провели воздушный Парад Победы в Сирии

Российский глубоководный аппарат "Витязь" опустился на дно Марианской впадины

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

За сутки в материковом Китае выявлен один активный случай заражения коронавирусом

СНБ отверг обвинения в причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Спецпредставитель Трампа сравнил военные расходы РФ при пандемии с выбросом денег на ветер

Джонсон пригласил Путина на июньский виртуальный саммит по вакцине против коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');