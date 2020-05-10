Связанные с "Аль-Каидой" боевики атаковали сирийские войска в провинции Хама

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Боевики, связанные с группировкой "Аль-Каида" (запрещена в России), в воскресенье напали на позиции правительственных сил на севере Сирии в провинции Хама, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей сирийской оппозиции.

По их данным, в результате боев с обеих сторон погибли более 30 человек. Боевики также заняли одну деревню, в ответ сирийские правительственные силы начали усиленную артиллерийскую подготовку, очевидно, перед контрнаступлением.

Удар по правительственным войскам нанесли боевики группировки "Хорас ад-Дин", которая отвергает всякую возможность примирения с правительством Сирии. Речь идет об одном из самых крупных столкновений после объявления режима прекращения огня в соседней с Хамой провинции Идлиб, отмечает агентство.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе, на переговорах в Москве 5 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.