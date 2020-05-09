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Силы ВКС России провели воздушный Парад Победы в Сирии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Летчики российских Воздушно-космических сил России провели в День Победы авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии.

В параде участвовали транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35, а также многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

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Также в параде участвовал самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в сопровождении пары бомбардировщиков Су-24, шедших на расстоянии 30 м от лидера и имитировавших дозаправку в воздухе.

Командование и военнослужащие группировки Вооруженных Сил РФ в Сирии, представители командования вооруженных сил Сирии, а также руководство провинции Латакия возложили венки к памятнику дважды Героя Советского Союза маршала Константина Рокоссовского, приняли участие в торжественном митинге.

Ранее в субботу авиапарад в честь Дня Победы прошел в небе над Москвой.

Сирия Хмеймим ВКС РФ День Победы

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