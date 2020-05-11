Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:23Заразились
на 11.05В России 221 344+11 656В мире 4 101 699+77 690

Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") корпорации Northrop Grumman после почти трехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) в понедельник отстыковался от нее и отправился в автономный полет, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по отстыковке "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity была осуществлена в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 по Москве). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет.

Корабль забрал с собой со станции мусор и отходы общим весом около 2,5 тонн.

После расстыковки с МКС Cygnus выведет на орбиту малые исследовательские спутники, а на его борту планируется устроить пожар для изучения условий распространения огня в невесомости.

29 мая по командам с центра управления полетами Northrop Grumman корабль Cygnus будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Как сообщалось, выведенный на орбиту в феврале с помощью ракеты-носителя Antares "грузовик" Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

МКС США Cygnus

Новости по теме

Новости

СМИ узнали о планах США обвинить КНР в попытках украсть данные по вакцине от COVID-19

СМИ узнали о планах США обвинить КНР в попытках украсть данные по вакцине от COVID-19

Бомбардировщик США выполнил полет у западных рубежей России

Саудовская Аравия повысила НДС в три раза и отменила пособия на дороговизну жизни

Саудовская Аравия повысила НДС в три раза и отменила пособия на дороговизну жизни

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 мая

В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд"

В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19

В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19

Джонсон разрешил англичанам загорать и почти неограниченно заниматься спортом

Джонсон разрешил англичанам загорать и почти неограниченно заниматься спортом

Посольство США в Москве дистанцировалось от скандального поста Белого дома в соцсетях

Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента

Трое россиян похищены при нападении пиратов на два судна в Экваториальной Гвинее

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');