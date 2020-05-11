Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") корпорации Northrop Grumman после почти трехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) в понедельник отстыковался от нее и отправился в автономный полет, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по отстыковке "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity была осуществлена в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 по Москве). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет.

Корабль забрал с собой со станции мусор и отходы общим весом около 2,5 тонн.

После расстыковки с МКС Cygnus выведет на орбиту малые исследовательские спутники, а на его борту планируется устроить пожар для изучения условий распространения огня в невесомости.

29 мая по командам с центра управления полетами Northrop Grumman корабль Cygnus будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Как сообщалось, выведенный на орбиту в феврале с помощью ракеты-носителя Antares "грузовик" Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.