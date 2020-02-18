Американский грузовик Cygnus состыковался с МКС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus во вторник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по присоединению грузовика к американскому сегменту станции - модулю Unity была завершена в 14:16 по Москве, отметили в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне (штат Техас).

Ранее сблизившийся с МКС корабль в 12:05 по Москве был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Эндрю Морган. Последующая подводка корабля Cygnus дистанционной рукой-манипулятором к станции и сам процесс пристыковки осуществлялся по командам с Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне.

Cygnus доставил на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Корабль, в частности, привез на станцию мобильную космическую лабораторию для проведения экспериментов по выращиванию тканей и клеток в космосе, изучению последствий воздействия микрогравитации на потерю костной массы, а также бактерии кишечной палочки для опытов по производству биотоплива.

Cygnus также привез экипажу МКС различные лакомства, в том числе твердые сыры, шоколад и свежие фрукты.

Как сообщалось, запуск американского грузовика к МКС с помощью ракеты-носителя Antares был проведен 15 февраля с космодрома НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Старт был проведен в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль, по снабжению МКС.

Грузовик пробудет в составе МКС около трех месяцев - до 11 мая. После расстыковки со станцией Cygnus выведет на орбиту малые спутники, а на его борту планируется устроить пожар для изучения условий распространения огня в невесомости. 25 мая по командам с ЦУПа НАСА в Хьюстоне Cygnus будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Корабль заберет с собой со станции мусор и отходы общим весом около 2,5 тонн.

Это уже 13-й полет космического грузовика корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск корабля Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В настоящее время на МКС продолжают работу россиянин Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.