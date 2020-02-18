Рука-манипулятор МКС "поймала" грузовой корабль США Cygnus над территорией России

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж МКС во вторник с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 успешно захватил подлетевший к станции американский грузовой космический корабль Cygnus над территорией России, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас), захват "грузовика" с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управлял американский астронавт Эндрю Морган, был осуществлен в 12:05 по московскому времени. В настоящее время началась операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Unity - для последующей стыковки.

"Захват корабля подтвержден. Он осуществлен над юго-востоком России", - говорится в сообщении NASA. Cygnus доставит на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Запуск "грузовика" Cygnus к МКС с помощью ракеты-носителя Antares был осуществлен 15 февраля с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Старт был проведен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль, по снабжению МКС.

Корабль, в частности, везет на станцию мобильную космическую лабораторию для проведения экспериментов по выращиванию тканей и клеток в космосе, изучению последствий воздействия микрогравитации на потерю костной массы, а также бактерии кишечной палочки для опытов по производству биотоплива. Cygnus также доставит экипажу МКС различные лакомства, в том числе твердые сыры, шоколад и свежие фрукты.

"Грузовик" пробудет в составе МКС около трех месяцев - до 11 мая. После расстыковки со станцией Cygnus выведет на орбиту малые спутники, а на его борту планируется устроить пожар для изучения условий распространения огня в невесомости. 25 мая по командам с ЦУПа NASA в Хьюстоне Cygnus будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Корабль заберет с собой со станции мусор и отходы общим весом около 2,5 тонн.

Это уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск корабля Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В настоящее время на МКС продолжают работу россиянин Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.