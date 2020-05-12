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В России могут возобновить работу призывные комиссии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Призывные комиссии могут начать работу в России во вторник, 12 мая, ранее эту дату называло российское военное руководство.

"Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая. Отправка граждан, призванных на военную службу, - с 20 мая", - говорил в начале апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Весенний призыв в России начался 1 апреля, однако из-за коронавируса было принято решение не приглашать призывников в военкоматы, перевести общение с ними в режим онлайн. В военкоматах ввели усиленный противоэпидемический режим, создали запас тестов на коронавирус, масок и средств дезинфекции.

Согласно указу президента РФ, в войска будет отправлено 135 тыс. человек.

20 марта Шойгу заявил, что большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. По его словам, все призывники, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин.

"Система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях синхронизирована с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами", - сообщал сайт Минобороны РФ.

Военные заявляли, что при соблюдении санитарных мер происходит увольнение военнослужащих срочной службы в запас.

По данным Минобороны за 11 мая, COVID-19 в структурах военного ведомства заражены 3357 человек - военнослужащих, курсантов, гражданских специалистов и воспитанников довузовских учреждений.

Россия

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