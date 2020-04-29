Приемные комиссии в военкоматах Москвы откроются 12 мая

Отправлять в войска начнут после 20 мая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Приемные комиссии московских военкоматов начнут работать с 12 мая, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Начало работы приемных комиссий военных комиссариатов спланировано с 12 мая. Первые отправки в войска состоятся после 20 мая", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что к весеннему призыву во все военкоматы доставлены медицинские маски, "тесты на определение вирусных заболеваний", бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции. Кроме того, войска радиационной, химической и биологической защиты провели спецобработку московского сборного пункта и прилегающей к нему территории - всего свыше 10 тыс. кв. метров.

По данным СМИ, из Москвы планируется призвать 6 тысяч человек. Призывники должны будут соблюдать дистанцию, их будут тестировать на коронавирус, при положительном результате анализов их отправят в больницу, а всех с кем они контактировали доставят домой "с переходом в режим медицинского наблюдения и самоизоляции".

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будут отправлены 135 тыс. человек.

20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. По его словам, все призывники, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной кампании, пройдут двухнедельный карантин.

Как сообщалось, весенний призыв в некоторых странах, которые столкнулись с распространением коронавируса, был перенесен.