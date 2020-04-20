Псковский губернатор попросил о переносе весеннего призыва на июнь

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников просит перенести начало весеннего призыва в регионе для обеспечения безопасности призывников в условиях распространения коронавируса, сообщил сайт администрации области.

Как ранее сообщал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, призывные комиссии в этом году должны начать работать в мае.

"Вместе с тем, как раз в начале мая ожидается пик распространения коронавирусной инфекции в регионе. Перенос и корректировка сроков позволит избежать дополнительных рисков. Что особенно важно, не придется отвлекать врачей от работы с больными коронавирусом", - заявил Ведерников в ходе совещания с полпредом президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александром Гуцаном.

По его словам, в Псковской области на службу будут призваны 860 человек, при этом на призывные комиссии должно отправиться около 3,5 тысяч человек. В регионе жемогут ежедневно проводить около 360 тестов на коронавирус.

"Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска - только на тестирование призывников. Это недопустимо", - отметил губернатор.

Как сообщил Ведерников газете "Коммерсантъ", он предлагает сдвинуть сроки призыва на месяц. "Если призыв начнется в июне, мы сможем подготовиться - закупить тесты, защиту. Конечно, если у Минобороны есть острая необходимость провести призыв в назначенные сейчас сроки, мы это можем сделать. Но если есть возможность, то просим прислушаться к нам", - отметил глава региона.

Как сообщается на сайте администрации области, полпред президента в СЗФО поддержал предложение.

Правозащита - за перенос

Правозащитник Лев Пономарев считает необходимым отложить начало весеннего призыва в армию из-за ситуации с распространением коронавируса.

"Мы совершенно уверены, что нужно передвинуть срок призыва на один месяц или даже, может, на два месяца. Мы предлагаем поставить число - где-нибудь в середине мая. Мы такое письмо готовим", - заявил Пономарев "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что правозащитники и ранее делали заявление о необходимости сдвинуть сроки призыва из-за угрозы распространения коронавируса. "У нас аргументы очевидные. Сама процедура призыва подразумевает, что люди будут контактировать - это большие массивы граждан. Кроме того, это будет врачей отвлекать, которых и так не хватает, чтобы лечить", - сказал Пономарев.

По его словам, в Москве еще не определена дата начала призывной кампании. "Я знаю, что подписана уже "дорожная карта", я ее видел - о том, как будет в Москве проходить призыв. Там расписано по шагам, как молодые люди будут предупреждены, как они будут ехать все в масках, как они будут входить в военкомат, как на входе их будут встречать и так далее - все очень детально прописано. Но не поставлено, какого числа это все начнется", - сказал правозащитник.

Он считает, что также необходимо передвинуть сроки демобилизации, чтобы защитить возвращающихся из армии срочников от эпидемии коронавируса.

"Нужно передвинуть "дембель" тоже - на один или два месяца. И объяснить молодым людям, которые остаются в армии еще на месяц, что они там в большей безопасности - им же самим это выгодно, и родители тоже поймут. Это решение абсолютно актуально и абсолютно понятно", - заявил Пономарев.

Призыв на "удалёнке"

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будет отправлено 135 тыс. человек. Как заявлял Герасимов, "повестки для явки в военкомат были разосланы еще в марте, до обострения эпидемиологической обстановки".

Призывников начнут отправлять в армию не ранее 20 мая. Как сообщали в Минобороны РФ, все призывники пройдут тестирование на коронавирус, а по прибытии в части будут помещены под двухнедельный карантин. При этом сотрудники военкоматов в данный момент переведены на дистанционный режим работы.

"Для исключения личного посещения гражданами призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, весенний призыв в некоторых странах, которые столкнулись с распространением коронавируса, был перенесен.

Коронавирус военных не обошел

В начале апреля стало известно, что признаки заражения коронавирусом были обнаружены у воспитателя Пермского суворовского училища Минобороны РФ. После этого медики проверили почти 130 воспитанников и преподавателей - заболевших не выявлено.

16 апреля Минобороны РФ сообщило, что очаг заражения COVID-19 был выявлен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище - коронавирус был диагностирован у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника училища. Пробы, взятые у 352 курсантов, дали отрицательные результаты. Училище закрыто на карантин.

На следующий день коронавирус был обнаружен у 31 воспитанника Нахимовского военно-морского училища, расположенного в Санкт-Петербурге. Все нахимовцы переведены в один из санаториев Минобороны России на карантинный режим.

По последним данным оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19, всего в России зарегистрировано 47 121 случай коронавирусной инфекции.