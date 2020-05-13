Более 70 тысяч человек заразились коронавирусом в Канаде

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 70,3 тысячи человек, 5 049 умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

За неделю количество инфицированных увеличилось на более чем 7,8 тысячи, скончавшихся – на 900 человек.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 38,5 тысячи случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, – 20,9 тысячи. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта – около 6,3 тысячи, в Британской Колумбии – более 2,3 тысячи.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране – 3 013 и 1 725, соответственно. Наибольший прирост смертности от коронавируса наблюдается в Квебеке.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 миллиона человек, начался в начале апреля. По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тысячи инфицированных COVID-19.

Сегодня тестирование на коронавирус прошли почти 1,146 миллиона человек, из которых более миллиона дали негативный результат.

Единственная административная единица Канады, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, – это северная и наименее населенная территория Нунавут.

Кроме того, в последние дни не зафиксировано ни одного заболевания в маленькой атлантической провинции Остров Принца Эдварда, а также в Северо-Западных территориях и приграничной с Аляской территории Юкон.