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Белый дом анонсировал видеоконференцию G7 по COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг намерен провести видеоконференцию с лидерами стран G7 по вопросам координации усилий по борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник Белый дом.

"В совместной работе G7 использует всеобъемлющий подход к решению кризиса во многих областях, включая здравоохранение, финансы, гуманитарную помощь, а также науку и технику", - заявил представитель Белого Дома Джадд Дир.

В "Группу семи" входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония. Все эти страны значительно пострадали от распространения коронавирусной инфекции.

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