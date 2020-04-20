Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 19.04В России 42 853+6 060В мире 2 401 379+83 620

Полиция сообщила о 17 жертвах стрельбы в Канаде

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате стрельбы в провинции Новая Шотландия выросло до 17, точное количество жертв еще не известно, сообщает телеканал CBC. Среди погибших мать двоих детей, которая 23 года прослужила в полиции.

Еще один сотрудник полиции был ранен.

Подозреваемый стрелок был убит при попытке задержания. По данным газеты Globe and Mail, это 51-летний зубопротезист Габриэль Уортман. Он с юности интересовался полицией, коллекционировал различные сувениры, связанные с полицией, их формой и аксессуарами, ремонтировал полицейские автомобили. Мотивы его преступления пока не известны.

Ранее сообщалось, что стрелок был в полицейской форме.

Первые убийств были совершены вечером в субботу в деревне Портапик, неподалеку от города Труро, в воскресенье, примерно 14 часов спустя, были убиты несколько человек в городе Энфилд. По данным Globe and Mail, среди жертв были люди как связанные с подозреваемым, так и не связанные.

Это было самое массовое убийство в истории Канады.

Канада Новая Шотландия Габриэль Уортман Труро Портапик Энфилд

Новости по теме

Новости

Disney отправил 100 000 сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 апреля

Число жертв стрельбы в Канаде выросло до 16 человек

Число жертв стрельбы в Канаде выросло до 16 человек

Свыше 2,4 млн человек в мире заразились коронавирусом

Трамп сообщил о переговорах по поставкам аппаратов ИВЛ в шесть стран

Минимум десять человек стали жертвами стрельбы в Канаде

Минимум десять человек стали жертвами стрельбы в Канаде

Свыше 40 тысяч человек скончались от коронавируса в США

Свыше 40 тысяч человек скончались от коронавируса в США

Что произошло за день: воскресенье, 19 апреля

Британский кабмин встал на защиту премьера, пропускавшего совещания по COVID-19

Количество случаев COVID-19 в США превысило 740 тысяч

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');