Полиция сообщила о 17 жертвах стрельбы в Канаде

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате стрельбы в провинции Новая Шотландия выросло до 17, точное количество жертв еще не известно, сообщает телеканал CBC. Среди погибших мать двоих детей, которая 23 года прослужила в полиции.

Еще один сотрудник полиции был ранен.

Подозреваемый стрелок был убит при попытке задержания. По данным газеты Globe and Mail, это 51-летний зубопротезист Габриэль Уортман. Он с юности интересовался полицией, коллекционировал различные сувениры, связанные с полицией, их формой и аксессуарами, ремонтировал полицейские автомобили. Мотивы его преступления пока не известны.

Ранее сообщалось, что стрелок был в полицейской форме.

Первые убийств были совершены вечером в субботу в деревне Портапик, неподалеку от города Труро, в воскресенье, примерно 14 часов спустя, были убиты несколько человек в городе Энфилд. По данным Globe and Mail, среди жертв были люди как связанные с подозреваемым, так и не связанные.

Это было самое массовое убийство в истории Канады.